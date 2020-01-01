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Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Горожане" разгромили соперника в домашнем поединке.

Манчестер Сити - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: видео голов и обзор матча
Getty Images

Манчестер Сити разгромил Ливерпуль в рамках 32 тура чемпионата Англии.

“Горожане“ забили четыре безответных гола в ворота соперника. Точными ударами отметились де Брюйне, Стерлинг и Фоден. Также автогол в свой пассив записал Окслейд-Чемберлен.

Вашему вниманию видео голов и и обзор матча Манчестер Сити - Ливерпуль:

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:0
Голы: де Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66 (авт.)

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди - Родри, Гюндоган - Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79) - Габриэль Жезус (Марез, 58).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62) - Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84).

Предупреждения: Менди, Уокер - Гомес.

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Теги: футбол, Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии, АПЛ, видео голов, обзор матча
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