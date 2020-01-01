Манчестер Сити разгромил Ливерпуль

СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, рассказывают, чем закончился матч между Ливерпулем и Ман Сити.

В 32-м туре чемпионата Англии встретились два лидера первенства – Ливерпуль и Манчестер Сити.

Фактически, особой интриги в этом поединке не было: Ливерпуль по итогам прошлого тура стал впервые за 30 лет чемпионом, а Ман Сити уверенно идет на второй строчке в лиге, и рисков практически нет, что кто-то его обгонит в турнирной таблице.

В этой игре Сити не могли помочь травмированный Серхио Агуэро и дисквалифицированный за красную карточку против Челси Фернандиньо. У Ливерпуля в лазарете оказались Джеймс Милнер и Джордан Шакири.

По первым минутам было сложно сказать, что Ливерпуль вышел на поле без мотивации. Уже в дебюте игры Эдерсону пришлось делать сейв после удара Салаха, получившего заброс к чужой штрафной. Добивание от Фирмино было слишком простым, да еще и с острого угла.

Спустя пару минут тот же Салах сместился с правого фланга после паса Фирмино, а потом из центра штрафной низом пробил в штангу.

При этом Ливерпуль создавал моменты больше в контратаке, а мяч больше держали игроки Ман Сити, но долгое время возможностей забить у них не было.

Все изменилось на 23-й минуте. Гомес потянул за майку на левом фланге штрафной Стерлинга и арбитр назначил пенальти, который реализовал Де Брюйне.

Спустя десять минут Фоден получил мяч на правом фланге в контратаке, после чего сместился к центральному входу в штрафную соперников, а затем нашел пасом на левом фланге Стерлинга, который удвоил преимущество своей команды.

Этот гол стал ударом для и так мало мотивированного Ливерпуля, который до конца тайма был незаметным на поле.

А вот Ман Сити забил еще раз. Фоден, получив мяч из глубины, быстро сыграл в стенку с де Брюйне и точно пробил под перекладину.

Во втором тайме Ливерпуль продолжил играть в несвойственную команде игру с нехваткой мотивации, настроя и желания, а Ман Сити этим пользовался.

Вторая половина игры началась с того, что после удара Фодена Ван Дейк вынес мяч из пустых ворот. Но куда более красноречивы два других момента тайма.

На 54-й минуте Хендерсон отличной передачей нашел в штрафной Мане, но тот, находясь в одиночестве перед вратарем, не сумел остановить мяч.

А на 66-й минуте Александр-Арнольд потерял мяч на левом фланге, после чего длинным пасом удался перевод на де Брюйне, тот нашел Стерлинга на правом фланге штрафной, а Рахим пробил в дальний, а ногу неудачно подставил Окслейд-Чемберлен. Парад ошибок привел к четвертому пропущенному мячу.

На этом игру можно было заканчивать, так как Ман Сити не особо шел вперед добивать соперника. Но еще один раз мяч в воротах Алиссона оказался. Перед самым финальным свистком Марез обыгрался с Фоденом и поразил ближний угол, но арбитр после просмотра видеоповтора гол отменил, увидев игру рукой.

4:0 – разгромная победа Ман Сити, которая команде Гвардиолы принесла лишь моральное удовлетворение.

Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0

Голы: де Брюйне, 25 (пен.), Стерлинг, 35, Фоден, 45, Окслейд-Чемберлен, 66

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Канселу, 73), Гарсия, Ляпорт (Отаменди, 78), Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг (Б. Силва, 79) — Габриэль Жезус (Марез, 58).



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 62) — Салах, Фирмино (Ориги, 62), Мане (Минамино, 84).

Предупреждения: Менди, Уокер — Гомес.