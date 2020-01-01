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Манчестер Сити организовал для Ливерпуля чемпионский коридор

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"Горожане" принимают мерсисайдцев в рамках 32 тура АПЛ.
Чемпионский коридор для Ливерпуля
Чемпионский коридор для Ливерпуля
Getty Images

Манчестер Сити устроил для Ливерпуля чемпионский коридор перед матчем 32 тура чемпионата Англии.

Таким способом “горожане“ поздравили мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате.

 

Напомним, в прошлом туре Манчестер Сити проиграл Челси и потерял математические шансы догнать “красных“ в турнирной таблице.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити - Ливерпуль.

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Теги: футбол, Манчестер Сити, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии
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