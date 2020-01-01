Манчестер Сити организовал для Ливерпуля чемпионский коридор
"Горожане" принимают мерсисайдцев в рамках 32 тура АПЛ.
Манчестер Сити устроил для Ливерпуля чемпионский коридор перед матчем 32 тура чемпионата Англии.
Таким способом “горожане“ поздравили мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате.
Напомним, в прошлом туре Манчестер Сити проиграл Челси и потерял математические шансы догнать “красных“ в турнирной таблице.
Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити - Ливерпуль.
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