Манчестер Сити организовал для Ливерпуля чемпионский коридор

"Горожане" принимают мерсисайдцев в рамках 32 тура АПЛ.

Чемпионский коридор для Ливерпуля Getty Images

Манчестер Сити устроил для Ливерпуля чемпионский коридор перед матчем 32 тура чемпионата Англии.

Таким способом “горожане“ поздравили мерсисайдскую команду с досрочной победой в чемпионате.

Напомним, в прошлом туре Манчестер Сити проиграл Челси и потерял математические шансы догнать “красных“ в турнирной таблице.

Отметим, что на нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка Манчестер Сити - Ливерпуль.