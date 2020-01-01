Зинченко остался в запасе на матч с Ливерпулем

Украинец начнет поединок на скамейке запасных.

Манчестер Сити примет Ливерпуль в рамках 32 тура чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп назвали свои стартовые составы на матч. Отметим, что украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко остался в запасе.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди - Родри, Гюндоган - Фоден, Де Брюйне, Стерлинг - Габриэль Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Канселу, Отаменди, Б. Силва, Д. Силва, Дойл, Марез.

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Эллиотт, Минамино, Ориги.

Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится сегодня, 2 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча, которая начнется в 22:15 по киевскому времени.