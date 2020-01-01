Тоттенхэм потерпел поражение от Шеффилд Юнайтед
Подопечные Жозе Моуринью уступили на выезде.
Шеффилд Юнайтед уверенно обыграл Тоттенхэм в рамках 32 тура чемпионата Англии.
Пропустив три гола, “шпоры“ сумели ответить только одним точным ударом Кейна.
Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1
Голы: Берге, 31, Муссе, 69, Макберни, 84 - Кейн, 90
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Башем, Иган, Робинсон - Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Фримэн, 90+1), Макголдрик (Муссе, 62).
Тоттенхэм: Льорис - Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81) - Сиссоко (Ндомбеле, 71), Ло Чельсо - Моура, Бергвейн (Ламела, 56) - Кейн, Сон.
Предупреждения: Норвуд, Макберни.
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