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Тоттенхэм потерпел поражение от Шеффилд Юнайтед

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Подопечные Жозе Моуринью уступили на выезде.
Тоттенхэм уступил Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм уступил Шеффилд Юнайтед
Getty Images

Шеффилд Юнайтед уверенно обыграл Тоттенхэм в рамках 32 тура чемпионата Англии.

Пропустив три гола, “шпоры“ сумели ответить только одним точным ударом Кейна.

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1
Голы: Берге, 31, Муссе, 69, Макберни, 84 - Кейн, 90

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Башем, Иган, Робинсон - Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни (Фримэн, 90+1), Макголдрик (Муссе, 62).

Тоттенхэм: Льорис - Орье (Алли, 71), Санчес, Дайер, Дэвис (Вертонген, 81) - Сиссоко (Ндомбеле, 71), Ло Чельсо - Моура, Бергвейн (Ламела, 56) - Кейн, Сон.

Предупреждения: Норвуд, Макберни.

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Теги: футбол, Шеффилд Юнайтед, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии
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