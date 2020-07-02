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Клопп: Мне не нужен чемпионский коридор от Манчестер Сити

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Наставник "красных" отметил, что они едут в Манчестер за поебедой.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о том, что Манчестер Сити пообещал устроить "красным" чемпионский коридор перед их поединком в рамках АПЛ.

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"Не уверен, что такое уже было в моей карьере. По-моему, такое было очень давно в Германии. Не уверен, что это такая традиция, но, безусловно, это красивый жест, без сомнения.

Но мне это не нужно, если честно. Мы едем в Манчестер, чтобы играть и постараться выиграть. Мы не собираемся праздновать события недельной давности", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

Напомним, матч Манчестер Сити - Ливерпуль состоится сегодня, 2 июля. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча, которая начнется в 22:15 по киевскому времени.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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Комментариев (1)
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chassiss    02.07.2020, 12:52
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chassiss
поебедой ????
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