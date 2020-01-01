Гюндоган: В этом сезоне было слишком много матчей, в которых мы ошибались

Полузащитник "горожан" рассказал о не самом удачном сезоне для команды.

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган рассказал, чего не хватило команде в этом сезоне для завоевания чемпионского титула.

"У Ливерпуля был отличный сезон, они практически не теряли очки, и сложно поддерживать такой уровень на протяжении длительного времени.

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Но, с другой стороны, нам не следовало терять очки. Некоторые игры, в которых мы должны были побеждать, шли не по плану. Напоример, игра в Ньюкасле, где мы пропустили на последней минуте. А еще матч против Вулверхэмптона, где мы проиграли.

В этом сезоне было слишком много матчей, в которых мы ошибались. Но, мы вторые, и это можно назвать неплохим сезоном. Мы знаем, что нам необходимо улучшать в будущем сезоне, и если мы это сделаем, то вновь будем в чемпионской гонке", - приводит слова Гюндогана Goal.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отметил, что Ливерпуль заслужил титул АПЛ.