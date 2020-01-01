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Тренер Вест Хэма: Знаю, что Ярмоленко может забивать

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Дэвид Мойес высказался о победе своей команды над Челси.
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Getty Images

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал победу своей команды над Челси (3:2) в матче 32-го тура АПЛ, а также выступление Андрея Ярмоленко, забившего решающий мяч в ворота соперника.

"Конечно, мы все видели наши результаты, но я не считаю, что мы были такими плохими, как результаты наших последних игр. Я сказал игрокам, что пора изменить свою удачу, и в этот вечер удача нам действительно помогла.

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Сегодня мы воспользовались многими нашими возможностями. Я знаю, что Ярмоленко может забить. Он каждый день делает это на тренировках, поэтому я знаю, что он способен на это. Я чувствовал, что нам нужны изменения, и выпустил Андрея. Свежая кровь дала победный результат.

У нас сейчас 30 очков. Думаю, нам будет достаточно 40 баллов, чтобы сохранить место в Премьер-лиге. Нам необходимо победить еще в трех играх", - приводит слова Моейса официальный сайт Вест Хэма.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Вест Хэм - Челси.

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Теги: Дэвид Мойес, Вест Хэм, Андрей Ярмоленко, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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