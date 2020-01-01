Лэмпард: Мы хотим быть на одном уровне с Манчестер Сити и Ливерпулем

Наставник Челси разочарован поражением от Вест Хэма.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма (2:3).

"У нас была возможность сократить разрывы в турнирной таблице и обойти соперников, но мы не сумели этого сделать. Мы знаем, что нам предстоит тяжелая работы, чтобы достичь того, чего мы хотим.

Мы хотим быть на одном уровне с Манчестер Сити и Ливерпулем, хотим достигнуть уровня их взаимопонимания на поле. К этому нам нужно стремиться.

Конечно, меня расстраивает результат матча, но у нас впереди поединок с Уотфордом и другие матчи, чтобы попытаться завершить сезон как можно лучше", - приводит слова Лэмпарда Goal.

Отметим, что решающий гол в ворота "синих" забил на 89-й минуте украинец Андрей Ярмоленко, который получил одну из лучших оценок в составе "молотобойцев" за этот поединок.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Челси.