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Ярмоленко получил одну из лучших оценок в команде за матч против Челси

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Известный портал WhoScored выставил оценки футболистам, принявшим участие в матче Вест Хэм - Челси.
Андрей Ярмоленко получил высокую оценку за матч против Челси
Андрей Ярмоленко получил высокую оценку за матч против Челси
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Англии Вест Хэм вырвал победу на Челси со счетом 3:2.

Решающий гол в этом поединке забил украинец Андрей Ярмоленко - наш соотечественник появился на поле на 77-й минуте встречи, а спустя 12 минут шикарно вколотил мяч в ворота Кепы.

За свои действия в этом поединке Ярмоленко получил оценку 6.9 на известном портале WhoScored. Это - третий результат среди всех игроков "молотобойцев". Выше оценка только у Майкла Антонио (8.5) и Джаррода Боуэна (8.0), которого как раз и заменил Ярмоленко.

Стоит сказать, что Ярмоленко забил впервые с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне АПЛ украинец отыграл в 17-ти матчах, в которых отличился четырьмя голами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Челси.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, оценка
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