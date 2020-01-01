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Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

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СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта Carlsberg представляют анонс матча 32-го тура чемпионата Англии между Манчестер Сити и Ливерпулем.
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

В рамках центрального поединка 32-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на Этихад Стэдиум примет Ливерпуль.

Манчестер Сити - Ливерпуль
22:15, четверг. Стадион Этихад, Манчестер
Главный арбитр встречи - Энтони Тэйлор

Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Getty Images

Состояние команд

Этот поединок должен был стать вторым главным матчем в сезоне (после первой их баталии на Энфилде). Сейчас же этот матч между первым и вторым местом превращается в формальность с точки зрения турнирной борьбы.

Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Getty Images

Прошлая игра “горожан“ против Челси принесла “красным“ победу - впервые за 30 лет в Мерсисайде празднуют чемпионство, а подопечные Юргена Клоппа установил рекорд: завоеван титул чемпиона за 7 туров до конца.

Если же говорить в целом о форме команды, то с Эвертоном они сыграли вничью, а Кристал Пэлас разгромили со счетом 4:0. После решенной задачи на сезон у них может быть одна мотивация - набрать 107 очков и установить рекорд по набранным пунктам за сезон. Сейчас у Ливерпуля 86 баллов. В целом же, складывается ощущение, что команда использует заключительную часть этого розыгрыша, как подготовку к следующему.

Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Getty Images

Коллектив Хосепа Гвардиолы уже вряд ли потеряет второе место. Отрыв от Лестера солидный, целых 8 очков, а оглядываясь на результаты команды Брендана Роджерса, скорее “лисы“ опустятся на четвертое, чем Манчестер Сити отдаст “серебро“.

В отличие от Ливерпуля, у Манчестер Сити осталось еще два турнира: Кубок Англии (середина июля) и Лига чемпионов (начало августа). Испанский специалист планомерно готовит “небесно-голубых“ к кубковым турнирам, поэтому против “красных“ вряд ли игроки будут биться “насмерть“. Тем более, что это может быть последняя ЛЧ для “горожан“, в ближайшее время, ведь суд по ФФП никто не отменял.

Кадровые вопросы

У обоих клубов есть определенные проблемы. Гвардиола не сможет рассчитывать на главного форварда Серхио Агуэро из-за травмы, а опорник/защитник Фернандиньо заработал дисквалификацию - красная карточка в игре с Челси.

Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Getty Images

Юрген Клопп не сможет положиться на вечного Джеймса Милнера, а также запасного Джердана Шакири - у них повреждения. Более серьезная травма у Джоэла Матипа, защитник вылетел до конца сезона.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Манчестер Сити - Ливерпуль: анонс матча
Getty Images

Манчестер Сити: Эдерсон - Канселу, Ляпорт, Отаменди, Зинченко - Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва - Сане, Жезус, Бернардо Силва.

Ливерпуль: Алссион - Александр-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Кейта, Окслейд-Чемберлейен, Хендерсон - Мане, Фирмино, Салах.

Прогноз

Ввиду того, что матч практически не имеет турнирного значения, можно ожидать эксперименты от обоих коучей. В связи с этим, тяжело определить явного фаворита, однако, так как у обоих команд не так много мотивации, а травмы точно никому не нужны, можно ждать смелый, но не грубый футбол.

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Теги: Ливерпуль, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, анонс матча, чемпионат Англии
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