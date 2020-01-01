Вест Хэм - Челси 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Украинец Андрей Ярмоленко принес "молотобойцам" победу в лондонском дерби.

Вест Хэм - Челси: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура АПЛ Вест Хэм на своем поле переиграл Челси со счетом 3:2.

Команды обменялись первыми голами под конец первого тайма - вначале Виллиан уверенно реализовал 11-метровый удар, а следов Томаш Соучек восстановил паритет.

В начале второго тайма "молотобойцы" сумели выйти вперед, но Виллиан оформил дубль и сравнял счет. Окончательную точку в матче поставил вышедший на замену украинец Андрей Ярмоленко, красивым ударом поразивший ворота Кепы на 89-й минуте поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вест Хэм - Челси:

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 - Виллиан, 41 (пен.), 72.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) - Антонио.

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) - Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.

Предупреждения: Лансини, Райс - Виллиан.