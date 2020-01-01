Вест Хэм вырвал победу у Челси благодаря голу Ярмоленко

"Молотобойцы" на своем поле добыли три очка .

В матче 32-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле сумел обыграть Челси со счетом 3:2.

Счет в этой встрече был открыт в конце первого тайма - вначале Виллиан на 41-й минуте вывел “синих“ вперед благодаря точному удару с пенальти, а спустя 8 минут Томаш Соучек восстановил паритет.

Вест Хэм обыграл Челси Getty Images

На старте второй половины поединка Майкл Антонио вывел “молотобойцев“ вперед, но спустя 20 минут Виллиан оформил дубль и сравнял счет.

Через несколько минут после этого наставник Вест Хэма выпустил на поле украинца Андрея Ярмоленко, который сразу же принялся наседать на соперника. Это принесло свои плоды - на 89-й минуте он приблизился к штрафной, сместился в цент и прострелил точно в левый угол ворот Кепы.

Андрей Ярмоленко пробивает по воротам соперника Getty Images

Челси находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 54 очка. Вест Хэм расположился на 16-й позиции с 30-ю баллами. В следующем туре “молотобойцы“ в гостях встретятся с Ньюкаслом, а Челси дома проведет еще одно лондонское дерби с командой из восточной части столицы - Уотфордом.

Вест Хэм - Челси 3:2

Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 - Виллиан, 41 (пен.), 72.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) - Антонио.

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) - Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.

Предупреждения: Лансини, Райс - Виллиан.