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Вест Хэм вырвал победу у Челси благодаря голу Ярмоленко

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"Молотобойцы" на своем поле добыли три очка .
Андрей Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Челси
Андрей Ярмоленко принес Вест Хэму победу над Челси
Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле сумел обыграть Челси со счетом 3:2.

Счет в этой встрече был открыт в конце первого тайма - вначале Виллиан на 41-й минуте вывел “синих“ вперед благодаря точному удару с пенальти, а спустя 8 минут Томаш Соучек восстановил паритет.

Вест Хэм обыграл Челси
Вест Хэм обыграл Челси
Getty Images

На старте второй половины поединка Майкл Антонио вывел “молотобойцев“ вперед, но спустя 20 минут Виллиан оформил дубль и сравнял счет.

Через несколько минут после этого наставник Вест Хэма выпустил на поле украинца Андрея Ярмоленко, который сразу же принялся наседать на соперника. Это принесло свои плоды - на 89-й минуте он приблизился к штрафной, сместился в цент и прострелил точно в левый угол ворот Кепы.

Андрей Ярмоленко пробивает по воротам соперника
Андрей Ярмоленко пробивает по воротам соперника
Getty Images

Челси находится на 4-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 54 очка. Вест Хэм расположился на 16-й позиции с 30-ю баллами. В следующем туре “молотобойцы“ в гостях встретятся с Ньюкаслом, а Челси дома проведет еще одно лондонское дерби с командой из восточной части столицы - Уотфордом.

Вест Хэм - Челси 3:2
Голы: Соучек, 45+4. Антонио, 51, Ярмоленко, 89 - Виллиан, 41 (пен.), 72.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн (Ярмоленко, 77), Форналс (Бальбуэна, 90+2), Лансини (Уилшир, 68) - Антонио.

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Баркли (Лофтус-Чик, 63), Канте, Ковачич (Маунт, 53) - Виллиан, Абрахам (Жиру, 63), Пулишич.

Предупреждения: Лансини, Райс - Виллиан.

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Теги: Вест Хэм, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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