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АПЛ: Арсенал разгромил Норвич, Лестер уступил Эвертону

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В Англии завершились матчи 32 тура чемпионата страны.
Чемпионат Англии: результаты матчей
Чемпионат Англии: результаты матчей
Getty Images

Сегодня, 1 июля, в рамках 32 тура чемпионата Англии запланированы четыре матча, три из которых уже завершились.

Арсенал на своем поле уничтожил Норвич со счетом 4:0. Лестер на выезде уступил Эвертону, а Ньюкасл обыграл Борнмут.

Вашему вниманию протоколы матчей:

Арсенал - Норвич 4:0
Голы: Обамеянг, 33, 67, Джака, 37, Суареш, 81

Арсенал: Мартинес - Мустафи (Холдинг, 46), Давид Луис, Колашинац - Бельерин (Суареш, 77), Себальос, Джака, Тирни - Нельсон (Уиллок, 58), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Пепе, 82)

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Теттей, Льюис - Трибулл (Айда, 46) - Буэндия (Эрнандес, 46), Рупп (Вранчич, 75), Маклин, Кэнтуэлл (Штиперманн, 75) - Пукки (Дрмич, 46)

Предупреждения: Мартинес - Маклин, Рупп, Вранчич, Штиперманн

Эвертон - Лестер 2:1
Голы: Ришарлисон, 10, Сигурдссон, 16 (с пенальти) - Ихеаначо, 51

Эвертон: Пикфорд - Коулмен, Кин, Холгейт, Динь - Ивоби (Мина, 68), Гомеш, Сигурдссон, Гордон (Бернард, 79) - Кальверт-Льюин, Ришарлисон (Дэвис, 57)

Лестер: Шмайхель - Джастин, Эванс, Сеюнджу, Чилвелл - Ндиди - Олбрайтон (Грей, 81), Прат (Мэддисон, 46), Тилеманс (Перес, 81), Барнс (Ихеаначо, 46) - Варди

Предупреждения: Пикфорд -  Ндиди

Борнмут - Ньюкасл 1:4
Голы: Гослинг, 90+3 - Гейл, 5, Лонгстафф, 30, Альмирон, 57, Лазаро, 76

Борнмут: Рамсдейл - Смит, С. Кук (Мефам, 80), Аке, Келли - Брукс (Уилсон, 62), Биллинг (Л. Кук, 46), Лерма (Гослинг, 75), Груневельд (Станислас, 62) - Кинг, Соланке

Ньюкасл: Дубравка - Крафт, Ласселльс, Фернандес, Манкильо (Йедлин, 73) - Сен-Максимен (Лазаро, 62), Шелви, Бенталеб, Лонгстафф (Альмирон, 33) - Гейл (Кэролл, 62), Жоэлинтон (Хейден, 73)

Предупреждения: Келли, Аке

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Теги: футбол, чемпионат Англии, АПЛ, результаты матчей
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