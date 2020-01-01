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Ярмоленко остался в запасе на матч с Челси

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Украинец не сможет помочь своей команде с первых минут.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Сегодня, 1 июля, Вест Хэм примет Челси в рамках 32 тура чемпионата Англии.

Дэвид Мойес и Фрэнк Лэмпард назвали стартовые составы своих команд на поединок. Отметим, что полузащитник “молотобойцев“ Андрей Ярмоленко остался в запасе.

Вест Хэм: Фабиански - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл - Райс, Соучек - Боуэн, Лансини, Форналс - Антонио.

Запасные: Рандольф, Бальбуэна, Джонсон, Фелипе Андерсон, Уилшир, Льюис, Ярмоленко, Айети, Силва.

Челси: Аррисабалага - Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо - Баркли, Канте, Ковачич - Виллиан, Абрахам, Пулишич.

Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Маунт, Жиру, Хадсон-Одои.

Матч Вест-Хэм - Челси начнется в 22:15 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Челси, чемпионат Англии, АПЛ
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