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Моуринью: Наша цель - побеждать в матчах и выигрывать титулы

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Португальский специалист не нуждается в большом количестве игроков.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о целях команды.

“Есть две классные штуки. Первая: мистер Леви (президент Тоттенхэма - прим.ред.) желает того же, что и я, а также фанаты, - побеждать в поединках и пытаться выигрывать титулы.

Вторая: нам не надо много. Мы не нуждаемся в большом количестве футболистов, нам не требуются огромные инвестиции. 

Это не стиль нашей команды, с коронавирусом или без него, с Лигой чемпионов или без нее. Неважно, что произойдет с точки зрения турнирного результата, удастся ли нам улучшить наш состав, чего мы и хотим“, - цитирует Моуринью ESPN.

Ранее Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах Тоттенхэма.

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Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, чемпионат Англии, АПЛ
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