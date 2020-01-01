Моуринью: Наша цель - побеждать в матчах и выигрывать титулы

Португальский специалист не нуждается в большом количестве игроков.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о целях команды.

“Есть две классные штуки. Первая: мистер Леви (президент Тоттенхэма - прим.ред.) желает того же, что и я, а также фанаты, - побеждать в поединках и пытаться выигрывать титулы.

Вторая: нам не надо много. Мы не нуждаемся в большом количестве футболистов, нам не требуются огромные инвестиции.

Это не стиль нашей команды, с коронавирусом или без него, с Лигой чемпионов или без нее. Неважно, что произойдет с точки зрения турнирного результата, удастся ли нам улучшить наш состав, чего мы и хотим“, - цитирует Моуринью ESPN.

Ранее Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах Тоттенхэма.