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Клопп: В следующем сезоне мы будемо атаковать чемпионский титул, а не защищать его

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Наставник "красных" отметил, что на чемпионство в Англии претендуют много команд.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими ожиданиями о борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

“И Сити, и Челси, и Юнайтед будут сильны в следующем сезоне. Они все будут в хорошей форме, и это понятно. Тоттенхэм и Арсенал тоже не будут спать, как и Лестер.

Нам нужно будет провести 38 матчей. Кто выиграет наибольшее количество из них, сможет забрать трофей. Мы не будем защищать титул, мы будем атаковать его“, - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Ранее Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, чемпионат Англии, АПЛ, Ливерпуль
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