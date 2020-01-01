Клопп: В следующем сезоне мы будемо атаковать чемпионский титул, а не защищать его

Наставник "красных" отметил, что на чемпионство в Англии претендуют много команд.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своими ожиданиями о борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.

“И Сити, и Челси, и Юнайтед будут сильны в следующем сезоне. Они все будут в хорошей форме, и это понятно. Тоттенхэм и Арсенал тоже не будут спать, как и Лестер.

Нам нужно будет провести 38 матчей. Кто выиграет наибольшее количество из них, сможет забрать трофей. Мы не будем защищать титул, мы будем атаковать его“, - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Ранее Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля.