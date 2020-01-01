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Гвардиола: Мне хотелось бы, чтобы Сане остался

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Футболист близок к переходу в Баварию.
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола
Лерой Сане и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил будущее полузащитника команды Лероя Сане.

“Трансфер еще не состоялся, хотя все выглядит именно так. Есть какие-то нерешенные нюансы, но, по всей видимости, Сане перейдет в Баварию. Мы пожелаем ему всего хорошего и благодарим за годы, которые провели вместе.

У него было желание уйти. У каждого своя жизнь, он захотел двигаться дальше. Мне хотелось бы, чтобы он остался, но Лерой считает, что там ему будет намного лучше“, - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Ранее сообщалось, что Бавария согласовала трансфер Сане.

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Теги: футбол, Лерой Сане, Хосеп Гвардиола, Бавария, Манчестер Сити
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