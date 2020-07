Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 с цифрой три на груди

Лондонский Челси представил свою новую домашнюю экипировку на сезон-2020/21.

Форма выполнена в классическом цвете - синем, и дополнена оригинальным узором. Как отмечает пресс-служба Челси, этот дизайн был вдохновлен традиционным ремеслом лондонских портных.

На груди красуется огромная цифра “3“. Это логотип нового спонсора Челси - оператора сотовой связи Three.

Отметим, что техническим спонсором Челси является известная компания Nike.

Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.



Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP