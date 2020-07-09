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Челси представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21 с цифрой три на груди

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Цифра, размещенная на футболках "синих" - это логотип нового спонсора команды.
Челси представил новую форму на сезон-2020/21
Челси представил новую форму на сезон-2020/21
chelseafc.com

Лондонский Челси представил свою новую домашнюю экипировку на сезон-2020/21.

Форма выполнена в классическом цвете - синем, и дополнена оригинальным узором. Как отмечает пресс-служба Челси, этот дизайн был вдохновлен традиционным ремеслом лондонских портных.

Челси представил новую форму на сезон-2020/21
Челси представил новую форму на сезон-2020/21
chelseafc.com

На груди красуется огромная цифра “3“. Это логотип нового спонсора Челси - оператора сотовой связи Three.

Челси представил новую форму на сезон-2020/21
Челси представил новую форму на сезон-2020/21
chelseafc.com

Отметим, что техническим спонсором Челси является известная компания Nike.

Ранее сообщалось, что Интер представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21.

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Теги: Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, форма, экипировка, Nike
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