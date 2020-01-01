Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3 видео голов и обзор матча АПЛ

"Красные дьяволы" одержали уверенную победу.

Брайтон - МЮ: видео голов Getty Images

В матче 32-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле уступил Манчестер Юнайтед со счетом 0:3.

Гости не испытали особых проблем в этом противостоянии. открыв счет уже на 17-й минуте встречи. Отметим, что дублем отличился Бруну Фернандеш.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - МЮ:

Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Гринвуд, 17, Фернандеш, 29, 50

Брайтон: Райан - Даффи, Данк (Бернардо, 82), Берн - Лэмпти (Троссард, 46), Преппер (Мопе, 46), Стивенс, Биссума, Монтойя - Макаллистер (Муй, 81) - Коннолли (Марч, 87).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 64) - Погба (Мактоминей, 64), Матич - Гринвуд, Фернандеш (Перейра, 63), Рашфорд (Джеймс, 78) - Мартиаль (Игало, 77).

Предупреждение: Шоу.