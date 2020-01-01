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Защитник Ливерпуля пропустит остаток сезона из-за травмы

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Жоэль Матип повредил ногу и не вернется на поле до конца нынешнего сезона.
Жоэль Матип
Жоэль Матип
Getty Images

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип не сможет принять участие в оставшихся матчах сезона-2019/20.

Камерунский футболист получил травму ноги во время матча против Эвертона (0:0), и из-за этого 28-летний Матип не сможет вернуться на поле в нынешней кампании.

Жоэль Матип получил травму в матче против Эвертона
Жоэль Матип получил травму в матче против Эвертона
Getty Images

"В этом сезоне я не вернусь на поле, но в следующем сезоне, я надеюсь, что смогу рано вернуться и помогать команде", - цитирует Матипа официальный сайт Ливерпуля.

Отметим, что в сезоне-2019/20 Матип отыграл 13 поединков, в которых забил два гола.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля.

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Теги: Жоэль Матип, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, травма, чемпионат Англии
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