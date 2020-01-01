Сульшер: Все знают, что Манчестер Юнайтед снова начнет выигрывать трофеи

"Красные дьяволы" продолжают прогрессировать.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер уверен, что “красные дьяволы“ смогут вернуться на победный путь.

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“Все мы работаем ради одной общей цели, но все нужно доказывать на футбольном поле. Если мы продолжим хорошо играть, продолжим прогрессировать, забираться на высокие места.

Я знаю, что мы можем быть привлекательными для хороших игроков, и все знают, что в какой-то момент Манчестер Юнайтед снова начнет выигрывать трофеи“, - приводит слова Сульшера SkySports.

Ранее Сульшер высказался о чемпионстве Ливерпуля.