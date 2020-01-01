Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Экс-футболист Ливерпуля попал в больницу с ножевым ранением

Комментариев: 0
Игрок также был ограблен.
Андре Уиздом
Андре Уиздом
Getty Images

Бывший футболист Ливерпуля, который ныне выступает за Дерби Каунти, Андре Уиздом подвергся нападению и ограблению, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, игрок прибыл в район Ливерпуля Уэвертри, чтобы забрать родственника. Как только он вышел из машины, неизвестный ударил его несколько раз ножом. Мужчина ограбил Уиздома и скрылся с места преступления.

Отмечается, что футболист был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Милана напали грабители, угрожая пистолетом.

Поделись:
Теги: Андре Уиздом, футбол, вне игры, ограбление, преступление
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь