Экс-футболист Ливерпуля попал в больницу с ножевым ранением

Игрок также был ограблен.

Бывший футболист Ливерпуля, который ныне выступает за Дерби Каунти, Андре Уиздом подвергся нападению и ограблению, об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, игрок прибыл в район Ливерпуля Уэвертри, чтобы забрать родственника. Как только он вышел из машины, неизвестный ударил его несколько раз ножом. Мужчина ограбил Уиздома и скрылся с места преступления.

Отмечается, что футболист был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

Ранее сообщалось, что на полузащитника Милана напали грабители, угрожая пистолетом.