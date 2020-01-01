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Клопп рассказал о трансферных планах Ливерпуля

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Наставник верит, что удастся сохранить состав.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о трансферных планах команды на межсезонье.

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“Сомневаюсь, что это будет самое оживленное лето в мире. Но, может быть, на более позднем этапе если трансферное окно все еще будет открыто, тогда, возможно, что-то может поменяется.

Я уверен, что у нас удастся сохранить команду вместе, но все остальное планирование продолжается без ведома. Мы понятия не имеем на данный момент. Я не знаю, когда начнется новый сезон. Никто не знает, каким будет будущее, что очень странно“, - приводит слова Клоппа Goal.

Напомним, Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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