Вернер объяснил, почему перешел в Челси

Немец будет выступать за лондонский клуб.

Форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер объяснил, почему принял решение перейти в Челси.

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“Переговоры с руководством Челси шли очень хорошо. Я моментально выбрал лондонский клуб. Фрэнк Лэмпард общался со мной и хотел дать понять мне, что если я стану игроком Челси, то мне там будет так же комфортно, как и в Лейпциге.

Тренер во время разговоров часто говорил, что сильно хочет видеть меня в команде и ценит меня как человека.

Безусловно, что трудно отказаться от оазиса благополучия, подобного тому, что уже много лет у меня есть в Лейпциге, но сделать шаг в развитии можно только в том случае, если сделать следующий шаг“, - заявил Вернер в эфире Sky Sport Deutschland.

Ранее стало известно, сколько Вернер будет получать в Челси.