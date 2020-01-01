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Манчестер Сити нашел замену Сане

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"Горожане" хотят приобрести англичанина.
Дуайт Макнил
Дуайт Макнил
Getty Images

Футболист Бернли Дуайт Макнил может перебраться в Манчестер Сити, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, 20-летний англичанин входит в список трансферных целей клуба. Им активно интересуется главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола.

Кроме того, Макнила может был куплен в качестве замены вингеру Лерою Сане, который покинет команду.

Отмечается, что Дуайт был в футбольной академии Манчестер Юнайтед до 2014 года, а после перебрался в академию Бернли.

В текущем сезоне Макнил провел 31 матч в АПЛ, в которых забил два гола и отдал шесть голевых передач.

Ранее Гвардиола ушел от ответа о своем будущем в Манчестер Сити.

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Теги: Дуайт Макнил, Бернли, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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