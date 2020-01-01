Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Канониры" пробились в полуфинал турнира.

Шеффилд Юнайтед - Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

Арсенал обыграл Шеффилд Юнайтед в рамках четвертьфинала Кубка Англии. После гола Пепе хозяева смогли отыграть один мяч, но уже в компенсированное время Себальос вырвал для "канониров" победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед - Арсенал:

Шеффилд Юнайтед - Арсенал 1:2

Голы: Макголдрик, 87 - Пепе, 25 (с пенальти), Себальос, 90+1

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон - Башем (Шарп, 75), Иган, Робинсон - Болдок (К. Фримен, 62), Лундстрем (Берге, 35), Норвуд, Флек, Стивенс - Макголдрик, Макберни

Арсенал: Мартинес - Мустафи, Давид Луис (Холдинг, 54), Колашинац - Мэйтленд-Найлз, Уиллок (Себальос, 67), Джака, Тирни - Пепе (Папастатопулос, 90+3), Ляказетт (Нкетиа, 67), Сака

Предупреждения: Флек, Робинсон