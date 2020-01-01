Лестер - Челси 0:1 видео гола и обзор матча Кубка Англии
"Синие" пробились в финал турнира.
Челси одержал победу над Лестером в четвертьфинале Кубка Англии. Единственный гол забил Баркли.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лестер - Челси:
Лестер - Челси 0:1
Гол: 0:1 - 63 Баркли.
Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.
Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.
Предупреждение: Сеюнджю, 23.
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