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Лестер - Челси 0:1 видео гола и обзор матча Кубка Англии

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"Синие" пробились в финал турнира.

Лестер - Челси: видео гола и обзор матча
Лестер - Челси: видео гола и обзор матча
Getty Images

Челси одержал победу над Лестером в четвертьфинале Кубка Англии. Единственный гол забил Баркли.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Лестер - Челси:

Лестер - Челси 0:1

Гол: 0:1 - 63 Баркли.

Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.

Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.

Предупреждение: Сеюнджю, 23.

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Теги: футбол, Челси, видео голов, обзор матча, Лестер, Кубок Англии
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