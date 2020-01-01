Манчестер Сити стал последним полуфиналистом Кубка Англии

"Горожане" уверенно переиграли Ньюкасл.

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии Getty Images

Манчестер Сити обыграл Ньюкасл в четвертьфинале Кубка Англии. Голы на счету Кевина де Брюйне и Рахима Стерлинга.

Отметим, что украинский защитник “горожан“ Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Ньюкасл - Манчестер Сити 0:2

Голы: де Брюйне, 37 (с пенальти), Стерлинг, 68

Ньюкасл: Дарлоу, Фернандес, Манкильо, Роуз (Лазаро, 75), Ласселс, Ш.Лонгстафф, Хэйден (М.Лонгстафф, 79), Сен-Максимен (Йедлин, 74), Альмирон (Жоэлинтон, 65), Шер, Кэрролл (Гэйл, 65)

Манчестер Сити: Браво, Менди, Отаменди, Ляпорт, Уокер (Жоау Канселу, 71), Гюндоган, де Брюйне (Родри Эрнандес, 71), Марез (Фоден, 64), Сильва (Бернарду Силва, 64), Стерлинг, Габриэль Жезус

Предупреждения: Кэрролл, Жоэлинтон.

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