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Стали известны результаты жеребьевки 1/2 Кубка Англии

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Клубы получили своих соперников на пути к финалу.
Кубок Англии: результаты жеребьевки
Кубок Англии: результаты жеребьевки
Getty Images

Сегодня, 28 июня, прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В результате Манчестер Юнайтед встретится с Челси, а победитель встречи Ньюкасл - Манчестер Сити сыграет против Арсенала.

Матчи пройдут с 18 по 19 июля. Все поединки состоятся на Уэмбли без зрителей.

Напомним, что в прошлом году Кубок Англии завоевал Манчестер Сити, обыграв в финале Уотфорд (6:0).

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Теги: футбол, Кубок Англии, жеребьевка
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