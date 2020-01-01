Стали известны результаты жеребьевки 1/2 Кубка Англии
Клубы получили своих соперников на пути к финалу.
Сегодня, 28 июня, прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В результате Манчестер Юнайтед встретится с Челси, а победитель встречи Ньюкасл - Манчестер Сити сыграет против Арсенала.
Матчи пройдут с 18 по 19 июля. Все поединки состоятся на Уэмбли без зрителей.
Напомним, что в прошлом году Кубок Англии завоевал Манчестер Сити, обыграв в финале Уотфорд (6:0).
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