Стали известны результаты жеребьевки 1/2 Кубка Англии

Клубы получили своих соперников на пути к финалу.

Сегодня, 28 июня, прошла жеребьевка полуфиналов Кубка Англии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В результате Манчестер Юнайтед встретится с Челси, а победитель встречи Ньюкасл - Манчестер Сити сыграет против Арсенала.

Матчи пройдут с 18 по 19 июля. Все поединки состоятся на Уэмбли без зрителей.

Напомним, что в прошлом году Кубок Англии завоевал Манчестер Сити, обыграв в финале Уотфорд (6:0).