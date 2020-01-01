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Челси вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв Лестер

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"Синие" добыли минимальную победу.
Челси обыграл Лестер
Челси обыграл Лестер
Getty Images

Лестер уступил Челси в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Единственный гол на счету Росса Баркли.

Лестер - Челси 0:1

Гол: 0:1 - 63 Баркли.

Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Прат (Чоудури, 57), Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Тилеманс, Перес (Олбрайтон, 57), Варди.

Челси: Кабальеро, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Эмерсон, Зума, Рюдигер, Гилмор (Ковачич, 46), Маунт (Баркли, 46), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Канте, Виллиан (Педро, 78), Абрахам.

Предупреждение: Сеюнджю, 23.

Отметим, что ранее в полуфинал пробились Манчестер Юнайтед и Арсенал. Последний полуфиналист определится в рамках противостояния Ньюкасл - Манчестер Сити.

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Теги: футбол, Челси, Лестер, Кубок Англии
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