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Сульшер: Игало - бомбардир и хищник

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Нигериец помог своей команде обыграть Норвич.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру нападающего Одиона Игало в четвертьфинале Кубка Англии против Норвича (2:1).

“Для нас была очень важна эта победа, мы много трудились над этим. Одион знает, как мы его ценим на поле и в раздевалке. Он - бомбардир и хищник. Он сильный, на него можно сбрасывать мяч. Он открылся на секунду, и Погба его нашел.

Игало нацелен на мяч. Другим глазом он следит за голкипером и защитником, которые пытаются его остановить“, - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

Смотрите также видео голов и обзор матча Норвич - Манчестер Юнайтед.

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Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, Одион Игало
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Источник: www.manutd.com

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