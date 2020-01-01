Сульшер: Игало - бомбардир и хищник

Нигериец помог своей команде обыграть Норвич.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру нападающего Одиона Игало в четвертьфинале Кубка Англии против Норвича (2:1).

“Для нас была очень важна эта победа, мы много трудились над этим. Одион знает, как мы его ценим на поле и в раздевалке. Он - бомбардир и хищник. Он сильный, на него можно сбрасывать мяч. Он открылся на секунду, и Погба его нашел.

Игало нацелен на мяч. Другим глазом он следит за голкипером и защитником, которые пытаются его остановить“, - цитирует Сульшера официальный сайт клуба.

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