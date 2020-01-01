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Гвардиола ушел от ответа о своем будущем в Манчестер Сити

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Испанец сосредоточен на команде.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о своем будущем в английском клубе.

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“Я невероятно рад этой части сезона. Я очень доволен тем, что нахожусь в Манчестер Сити и стараюсь прикладывать все свои силы к нашему успеху.

Сейчас я не хочу думать слишком далеко вперед. Сейчас не то время. Я просто думаю о сегодняшнем дне.

Мне хотелось бы, чтобы игроки восстановились, ведь последние 15-20 минут против Челси были очень трудными. У нас тяжелая игра против Ньюкасла, и на этом я должен сосредоточиться“, - приводи слова Гвардиолы Goal.

Ранее Гвардиола поздравил Ливерпуль с чемпионством.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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