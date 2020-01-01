Норвич - Манчестер Юнайтед 1:2 видео голов и обзор матча Кубка Англии

"Красные дьяволы" вышли в полуфинал турнира.

Норвич - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках четвертьфинальна Кубка Англии Манчестер Юнайтед в тяжелом матче обыграл Норвич (2:1).

Команды в основное время показали равную игру, забив по одному голу во втором тайме. В дополнительное время подопечные Оле-Гуннара Сульшера сумели проявить характер и забить победный гол на 118-й минуте благодаря усилиям Магуйара.

Манчестер Юнайтед пробился в полуфинал Кубка Англии.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Норвич - Манчестер Юнайтед:

Норвич - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Кантуэлл, 75 - Игало, 51, Магуайр, 118

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) - Маклин, Теттей - Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) - Пукки (Дрмич, 71).

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу - Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) - Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) - Игало.

Предупреждение: Фернандеш.

Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды).