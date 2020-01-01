Манчестер Юнайтед в овертайме дожал Норвич и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

"Красные дьяволы" в самом конце второго экстра-тайма вырвали путевку в следующую стадию турнира.

В четвертьфинале Кубка Англии встретились Норвич и Манчестер Юнайтед.

В первом тайме ни одна из команд не сумела открыть счет, а в начале второй половины встречи более удачливыми были подопечные Сульшера.

Однако Норвич сумел восстановить паритет на 75-й минуте поединка, и до конца основного времени ни одна и команд больше не отличилась. Зато Норвич на 88-й минуте лишился Клозе, которого удалили с поля за фол последней надежды.

В итоге судьба путевки решилась во втором экстра-тайме - Магуайр на 118-й минуте отправил мяч точно в сетку, и, таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в 1/2 финала турнира.

Норвич - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Кантуэлл, 75 - Игало, 51, Магуайр, 118

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) - Маклин, Теттей - Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) - Пукки (Дрмич, 71).

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу - Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) - Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) - Игало.

Предупреждение: Фернандеш.

Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды).