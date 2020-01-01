Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Манчестер Юнайтед в овертайме дожал Норвич и вышел в 1/2 финала Кубка Англии

Комментариев: 0
"Красные дьяволы" в самом конце второго экстра-тайма вырвали путевку в следующую стадию турнира.
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка Англии
Манчестер Юнайтед вышел в полуфинал Кубка Англии
Getty Images

В четвертьфинале Кубка Англии встретились Норвич и Манчестер Юнайтед.

В первом тайме ни одна из команд не сумела открыть счет, а в начале второй половины встречи более удачливыми были подопечные Сульшера.

Однако Норвич сумел восстановить паритет на 75-й минуте поединка, и до конца основного времени ни одна и команд больше не отличилась. Зато Норвич на 88-й минуте лишился Клозе, которого удалили с поля за фол последней надежды.

В итоге судьба путевки решилась во втором экстра-тайме - Магуайр на 118-й минуте отправил мяч точно в сетку, и, таким образом, Манчестер Юнайтед вышел в 1/2 финала турнира.

Норвич - Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Кантуэлл, 75 - Игало, 51, Магуайр, 118

Норвич: Крул - Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис (Айда, 119) - Маклин, Теттей - Рупп (Эрнандес, 62), Буэндия (Дуда, 91), Кантуэлл (Трибулль, 90) - Пукки (Дрмич, 71).

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Далот (Уильямс, 62), Байи (Марсьяль, 96), Магуайр, Шоу - Мактоминей (Матич, 78), Фред (Погба, 78) - Мата (Гринвуд, 63), Фернандеш, Лингард (Рашфорд, 63) - Игало.

Предупреждение: Фернандеш.

Удаление: Клозе, 88 (фол последней надежды).

Поделись:
Теги: Норвич, Манчестер Юнайтед, Кубок Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь