Клопп считает лучшим тренером Гвардиолу
Специалист считает себя хорошим наставником, но лучшим называет своего конкурента.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который привел "красных" к долгожданному чемпионству в АПЛ, не считает себя лучшим специалистом.
По словам немца, лучшим тренером является его соперник в Англии - Хосеп Гвардиола, работающий с Манчестер Сити.
"Звание "Лучший тренер мира" абсолютно ничего мне не дает. Но я знаю, что я и весь мой штаб - очень хорошие тренеры. А вот лучшим я считаю Гвардиолу", - приводит слова Клоппа Bild.
Отметим, что титул АПЛ стал девятым трофеем в тренерской карьере Юргена.
Ранее сообщалось, что Юрген Клопп ярко отпраздновал победу в чемпионате.
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