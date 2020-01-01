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Клопп считает лучшим тренером Гвардиолу

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Специалист считает себя хорошим наставником, но лучшим называет своего конкурента.
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который привел "красных" к долгожданному чемпионству в АПЛ, не считает себя лучшим специалистом.

По словам немца, лучшим тренером является его соперник в Англии - Хосеп Гвардиола, работающий с Манчестер Сити.

"Звание "Лучший тренер мира" абсолютно ничего мне не дает. Но я знаю, что я и весь мой штаб - очень хорошие тренеры. А вот лучшим я считаю Гвардиолу", - приводит слова Клоппа Bild.

Отметим, что титул АПЛ стал девятым трофеем в тренерской карьере Юргена.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп ярко отпраздновал победу в чемпионате.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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