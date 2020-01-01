Вулверхэмптон обыграл Астон Виллу с минимальным счетом

"Волки" добыли победу в очередном туре АПЛ.

В матче 32-го тура чемпионата Англии Вулверхэмптон на выезде сумел одержать победу со счетом 1:0.

Единственный гол в этом поединке себе в актив записал бельгийский полузащитник "волков" Леандер Дендонкер.

Эта победа позволила Вулверхэмптону выйти на пятое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя Манчестер Юнайтед. Однако "красным дьяволом" только предстоит сыграть в матче 32-го тура против Брайтона.

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1

Гол: Дендонкер, 62.

Астон Вилла: Ньюланд - Конса (Эль-Мухаммади, 60), Хос, Мингс, Таргетт (Тэйлор, 11) - Накамба (Трезеге, 82), Хурихэйн (Макгин, 60), Луис - Грилиш - Самата, Дэвис (Эль-Гази, 82).

Вулверхэмптон: Патрисиу - Боли, Коуди, Саисс - Доэрти, Дендонкер, Невеш, Моутиньо, Хонни - Хименес (Нету, 85), Жота (Траоре, 60).

Предупреждения: Мингс - Моутиньо.