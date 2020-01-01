Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Винтажный Aston Martin Бекхэма продается за колоссальную сумму

Комментариев: 0
Покупателю придется выложить 445 тысяч фунтов стерлингов за автомобиль звездного экс-футболиста.
Дэвид и Виктория Бекхэм в винтажном Aston Martin V8 Volante
Дэвид и Виктория Бекхэм в винтажном Aston Martin V8 Volante
thesun.co.uk

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм во времена своей карьеры в Манчестер Юнайтед приобрел себе восхитительный винтажный автомобиль Aston Martin V8 Volante.

Читай также: Бензема показал свой роскошный лимитированный суперкар

Это лимитированная машина - их было создано всего лишь 78 штук, и сейчас этот автомобиль выставлен на продажу через AutoTrader. Приобрести ее может любой желающий, который готов выложить 445 тысяч фунтов стерлингов (около 490 тысячи евро).

Винтажный Aston Martin V8 Volante
Винтажный Aston Martin V8 Volante
autotrader.co.uk

Как сообщает The Sun, машина выполнена в вишнево-красном цвете с кремовой кожей в салоне. Авто оснащено пятиступенчатой механической коробкой передач и двигателем, мощностью в 432 лошадиных силы и максимальной скоростью 168 миль в час (270 км в час). 

Винтажный Aston Martin V8 Volante
Винтажный Aston Martin V8 Volante
autotrader.co.uk

Читай также: Полиция конфисковала авто звездного полузащитника МЮ

Футболист ездил на своем Aston Martin на номере “DB1001“, который всегда узнавали окружающие. Он владел машиной 15 лет, и даже перевез его с собой в Испанию, когда стал игроком Реала. А в 2018 году футболист продал авто.

Винтажный Aston Martin V8 Volante
Винтажный Aston Martin V8 Volante
autotrader.co.uk

Aston Martin V8 Volante находится в отличном состоянии, а его пробег - 38 100 миль (около 61 300 км). Однажды он даже демонстрировался на выставке классических автомобилей в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью показал Дэвиду Бекхэму новый стадион Тоттенхэма.

Поделись:
Теги: Дэвид Бекхэм, футбол, вне игры, автомобиль, Aston Martin
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь