Винтажный Aston Martin Бекхэма продается за колоссальную сумму

Покупателю придется выложить 445 тысяч фунтов стерлингов за автомобиль звездного экс-футболиста.

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм во времена своей карьеры в Манчестер Юнайтед приобрел себе восхитительный винтажный автомобиль Aston Martin V8 Volante.

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Это лимитированная машина - их было создано всего лишь 78 штук, и сейчас этот автомобиль выставлен на продажу через AutoTrader. Приобрести ее может любой желающий, который готов выложить 445 тысяч фунтов стерлингов (около 490 тысячи евро).

Винтажный Aston Martin V8 Volante autotrader.co.uk

Как сообщает The Sun, машина выполнена в вишнево-красном цвете с кремовой кожей в салоне. Авто оснащено пятиступенчатой механической коробкой передач и двигателем, мощностью в 432 лошадиных силы и максимальной скоростью 168 миль в час (270 км в час).

Винтажный Aston Martin V8 Volante autotrader.co.uk

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Футболист ездил на своем Aston Martin на номере “DB1001“, который всегда узнавали окружающие. Он владел машиной 15 лет, и даже перевез его с собой в Испанию, когда стал игроком Реала. А в 2018 году футболист продал авто.

Винтажный Aston Martin V8 Volante autotrader.co.uk

Aston Martin V8 Volante находится в отличном состоянии, а его пробег - 38 100 миль (около 61 300 км). Однажды он даже демонстрировался на выставке классических автомобилей в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью показал Дэвиду Бекхэму новый стадион Тоттенхэма.