Винтажный Aston Martin Бекхэма продается за колоссальную сумму
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм во времена своей карьеры в Манчестер Юнайтед приобрел себе восхитительный винтажный автомобиль Aston Martin V8 Volante.
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Это лимитированная машина - их было создано всего лишь 78 штук, и сейчас этот автомобиль выставлен на продажу через AutoTrader. Приобрести ее может любой желающий, который готов выложить 445 тысяч фунтов стерлингов (около 490 тысячи евро).
Как сообщает The Sun, машина выполнена в вишнево-красном цвете с кремовой кожей в салоне. Авто оснащено пятиступенчатой механической коробкой передач и двигателем, мощностью в 432 лошадиных силы и максимальной скоростью 168 миль в час (270 км в час).
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Футболист ездил на своем Aston Martin на номере “DB1001“, который всегда узнавали окружающие. Он владел машиной 15 лет, и даже перевез его с собой в Испанию, когда стал игроком Реала. А в 2018 году футболист продал авто.
Aston Martin V8 Volante находится в отличном состоянии, а его пробег - 38 100 миль (около 61 300 км). Однажды он даже демонстрировался на выставке классических автомобилей в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью показал Дэвиду Бекхэму новый стадион Тоттенхэма.
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