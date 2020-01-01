Клопп: Я не могу обещать, что мы выиграем все
Немецкий специалист уверен, что его команда может стать еще лучше.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал успехи команды.
“Последние 13 месяцев были весьма особенными для нас, правда.
Я хотел бы затронуть и предыдущий сезон, потому что это было невероятное время в моей футбольной карьере. Сколько хорошего у меня еще не было. Стабильность, которую продемонстрировали ребята, была невероятной.
Мы не остановимся. Нам нужно сохранять концентрацию. Обещаю, Ливерпуль станет лучше. Но это не значит, что мы выиграем все - но мы станем лучше.
Манчестер Сити - исключительная команда, так что я не могу обещать, что мы выиграем все“, - цитирует специалиста Goal.
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