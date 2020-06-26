Виллиан не определился со своим будущим в Челси
Бразилец настроен помочь лондонскому клубу попасть в топ-4 АПЛ.
Футболист Челси Виллиан до сих пор не определился по поводу будущего в лондонском клубе.
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У бразильского вингера летом истекает контракт с “синими“, однако стороны не могут договориться о продлении соглашения.
“Я не знаю, уйду ли после окончания сезона или же останусь. Сейчас я сфокусирован над тем, чтобы демонстрировать хорошую игру и помочь Челси остаться в топ-4“, - приводит слова игрока официальный сайт Челси.
Ранее сообщалось, что Педро станет игроком Ромы.
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