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Виллиан не определился со своим будущим в Челси

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Бразилец настроен помочь лондонскому клубу попасть в топ-4 АПЛ.
Виллиан
Виллиан
Getty Images

Футболист Челси Виллиан до сих пор не определился по поводу будущего в лондонском клубе.

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У бразильского вингера летом истекает контракт с “синими“, однако стороны не могут договориться о продлении соглашения.

“Я не знаю, уйду ли после окончания сезона или же останусь. Сейчас я сфокусирован над тем, чтобы демонстрировать хорошую игру и помочь Челси остаться в топ-4“, - приводит слова игрока официальный сайт Челси.

Ранее сообщалось, что Педро станет игроком Ромы.

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Теги: Виллиан, Челси, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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