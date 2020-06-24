Самый дорогой вратарь мира может перебраться в Валенсию

"Летучие мыши" готовы взять игрока в аренду.

Вратарь Челси Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Marсa.

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По информации источника, услугами испанца интересуется Валенсия, которая хочет взять Кепу в аренду на два года с обязательным правом выкупа. Окончательная сумма трансфера не сообщается.

Напомним, что Кепа - самый дорогой вратарь в истории футбола. 25-летний испанец перешел в Челси за 80 миллионов евро в 2018 году. Действующий контракт с “синими“ рассчитан до июня 2025.

За все время Аррисабалага провел 89 игр за Челси, в которых пропустил 96 голов и сыграл 31 матч “на ноль“.

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