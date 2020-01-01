Сульшер - о чемпионстве АПЛ: Больно видеть, как трофей поднимает кто-то другой

"Красные дьяволы" хотят одержать победу в чемпионате Англии.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением о досрочном чемпионстве Ливерпуля в АПЛ.

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“Любая команда, которой выигрывает Премьер-лигу, заслуживает уважения. В этом чемпионате сложно одержать победу. Юрген и его футболисты отлично справились с задачей.

Всегда, когда ты видишь, как кто-то другой поднимает трофей, это больно. Я думаю, что это чувствуют все, кто связан с Манчестер Юнайтед - игроки и болельщики команды. Мы хотим вернуться на победный путь. Это наш вызов“, - заявил Сульшер в интервью ESPN.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.