Зажигательные танцы: Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля
"Мерсисайдцы" устроили бурную вечеринку.
Вчера, 25 июня, Ливерпуль впервые стал чемпионом АПЛ благодаря победе Челси над Манчестер Сити (2:1).
“Красные“ не стали тянуть с празднованием, устроив вечеринку этой же ночью.
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который выиграл девятый трофей в своей карьере, бурно отметил чемпионство. Немецкий специалист станцевал зажигательный танец под аплодисменты футболистов.
Jurgen Klopp absolutely going for it last night...— Footy Accumulators (@FootyAccums) June 26, 2020
This is the best/worst thing ever! 😂😂😂
📹 @regan_lowey pic.twitter.com/H6fPKyqZIq
Ранее Клопп посвятил победу в АПЛ двум легендам Ливерпуля.
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