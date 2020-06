Зажигательные танцы: Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля

Вчера, 25 июня, Ливерпуль впервые стал чемпионом АПЛ благодаря победе Челси над Манчестер Сити (2:1).

“Красные“ не стали тянуть с празднованием, устроив вечеринку этой же ночью.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который выиграл девятый трофей в своей карьере, бурно отметил чемпионство. Немецкий специалист станцевал зажигательный танец под аплодисменты футболистов.

Jurgen Klopp absolutely going for it last night...



This is the best/worst thing ever! 😂😂😂



📹 @regan_lowey pic.twitter.com/H6fPKyqZIq