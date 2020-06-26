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Зажигательные танцы: Клопп ярко отметил чемпионство Ливерпуля

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"Мерсисайдцы" устроили бурную вечеринку.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Вчера, 25 июня, Ливерпуль впервые стал чемпионом АПЛ благодаря победе Челси над Манчестер Сити (2:1).

“Красные“ не стали тянуть с празднованием, устроив вечеринку этой же ночью.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, который выиграл девятый трофей в своей карьере, бурно отметил чемпионство. Немецкий специалист станцевал зажигательный танец под аплодисменты футболистов.

Ранее Клопп посвятил победу в АПЛ двум легендам Ливерпуля.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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