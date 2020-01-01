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Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

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Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках 32-го тура АПЛ. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.
Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

В четверг, 2 июля, Манчестер Сити примет Ливерпуль в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет без зрителей в Манчестере на стадионе Этихад.

В турнирном плане этот поединок уже ничего не решает - после осечки “горожан“ в матче с Челси в 31-м туре они потеряли все шансы на то, чтобы догнать Ливерпуль. Таким образом, “красные“ впервые за 30 лет стали чемпионами АПЛ, причем за 7 туров до завершения сезона.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают фаворитом "горожан". Так, в компании William Hill на победу подопечных Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 2.15, в то время как триумф "красных" оценили в 3.20. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Манчестер Сити - 2.10, победа Ливерпуля - 3.20, ничья - 3.60.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль, которая начнется 2 июля в 22:15 по киевскому времени.

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