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Лэмпард: Мы заслуженно одержали победу над Манчестер Сити

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Английский специалист отметил, что борьба за топ-4 в АПЛ продолжается.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард высказался о победе своих подопечных над Манчестер Сити в рамках 31 тура чемпионата Англии.

“Мы провели большой матч. Нам пришлось много работать без мяча, что было ожидаемо против Сити Пепа Гвардиолы. Нам было непросто, но благодаря настрою, полной самоотдаче и концентрации мы были лучше по созданным шансам и заслуженно одержали победу.

Это очень важные три пункта. Борьба за место в топ-4 продолжается, и эта встреча не была решающей. Но результат придаст нам уверенности. Результат, которого мы достигнем в этом сезоне, зависит от того, будем ли мы стабильны в оставшихся поединках.

Смысл подобных побед теряется, если мы не сможем сохранить набранный ход и подкрепить их дальнейшими успехами. Этого можно добиться только за счет максимальной концентрации и упорной работы.

В наше команду нужно больше верить. Посмотрите на Манчестер Сити: эта команда строилась и сыгрывалась годами, благодаря чему они так уверенно работают с мячом.

У нас тоже есть все для этого, но нам нужно больше уверенности в своих силах. Мы должны работать с мячом, продолжая играть, играть, играть... и это придет“, - цитирует Лэмпарда официальный сайт “синих“.

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Теги: футбол, Фрэнк Лэмпард, Челси, Манчестер Сити, АПЛ, чемпионат Англии
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Источник: chelseafc.com

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