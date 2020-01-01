Салах - болельщикам: Надеюсь, что мы сможем продолжать приносить вам радость
Египтянин поблагодарил фанатов за поддержку.
Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах отметил роль болельщиков в завоевании чемпионства.
“Это так здорово. Я хочу поблагодарить всех наших фанатов, которые следят за нами со всех уголков мира.
Вы сделали этот успех возможным для нас, и я надеюсь, что мы сможем продолжать приносить вам радость, которую вы заслуживаете“, - написал футболист на своей странице в Twitter.
Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.
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