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Салах - болельщикам: Надеюсь, что мы сможем продолжать приносить вам радость

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Египтянин поблагодарил фанатов за поддержку.
Мохаммед Салах
Мохаммед Салах
Getty Images

Форвард Ливерпуля Мохаммед Салах отметил роль болельщиков в завоевании чемпионства.

“Это так здорово. Я хочу поблагодарить всех наших фанатов, которые следят за нами со всех уголков мира.

Вы сделали этот успех возможным для нас, и я надеюсь, что мы сможем продолжать приносить вам радость, которую вы заслуживаете“, - написал футболист на своей странице в Twitter.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.

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Теги: футбол, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ, Мохаммед Салах
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