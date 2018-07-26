Манчестер Сити - Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках 32-го тура АПЛ. Следите за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В четверг, 2 июля, Манчестер Сити примет Ливерпуль в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет без зрителей в Манчестере на стадионе Этихад.

Онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль будет доступна в этой новости 2 июля, начиная с 22:15 по киевскому времени.

В турнирном плане этот поединок уже ничего не решает - после осечки “горожан“ в матче с Челси в 31-м туре они потеряли все шансы на то, чтобы догнать Ливерпуль. Таким образом, “красные“ впервые за 30 лет стали чемпионами АПЛ, причем за 7 туров до завершения сезона.

По итогам 31-го тура у Ливерпуля в активе 86 очков (28 побед, 2 ничьи, 1 поражение, а у Манчестер Сити, который идет вторым, - 63 балла (20 побед, 3 ничьи, 8 поражений). По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии фаворитом являются “горожане“.

Последние матчи Манчестер Сити:

25.06.20. Челси - Манчестер Сити - 2:1 (АПЛ, 31 тур)

22.06.20. Манчестер Сити - Бернли - 5:0 (АПЛ, 30 тур)

17.06.20. Манчестер Сити - Арсенал - 3:0 (АПЛ, 28 тур)

08.03.20. Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - 2:0 (АПЛ, 29 тур)

04.03.20. Шеффилд Уэнсдей - Манчестер Сити - 0:1 (Кубок Англии)

Последние матчи Ливерпуля:

24.06.20. Ливерпуль - Кристал Пэлас - 4:0 (АПЛ, 31 тур)

21.06.20. Эвертон - Ливерпуль - 0:0 (АПЛ, 30 тур)

11.03.20. Ливерпуль - Атлетико - 2:3 (Лига чемпионов, 1/8 финала)

07.03.20. Ливерпуль - Борнмут - 2:1 (АПЛ, 29 тур)

03.03.20. Челси - Ливерпуль - 2:0 (Кубок Англии)

Последние очные встречи:

10.11.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 (АПЛ)

04.08.19. Ливерпуль - Манчестер Сити - 1:1 / 4:5 по пен. (Суперкубок Англии)

03.01.19. Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:1 (АПЛ)

07.10.18. Ливерпуль - Манчестер Сити - 0:0 (АПЛ)

26.07.18. Манчестер Сити - Ливерпуль - 1:2 (Международный кубок чемпионов)