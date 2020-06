Бенитес: Мечта Ливерпуля сбылась спустя 30 лет

Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес прокомментировал досрочную победу Ливерпуля в чемпионате Англии.

“Поздравлению Ливерпуль, мечта сбылась спустя 30 лет! Очень рад за всех красных! Ты никогда не будешь один“, - написал Бенитес на своей странице в Twitter.

Congratulations to @LFC, after 30 years, the dream comes true! Very happy for all the Reds! You'll never walk alone #YNWA #Champions #Liverpool