Бенитес: Мечта Ливерпуля сбылась спустя 30 лет
Испанский специалист поздравил "красных" с победой в АПЛ.
Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес прокомментировал досрочную победу Ливерпуля в чемпионате Англии.
“Поздравлению Ливерпуль, мечта сбылась спустя 30 лет! Очень рад за всех красных! Ты никогда не будешь один“, - написал Бенитес на своей странице в Twitter.
Congratulations to @LFC, after 30 years, the dream comes true! Very happy for all the Reds! You'll never walk alone #YNWA #Champions #Liverpool— Rafa Benitez Web (@rafabenitezweb) June 25, 2020
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