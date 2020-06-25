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Бенитес: Мечта Ливерпуля сбылась спустя 30 лет

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Испанский специалист поздравил "красных" с победой в АПЛ.
Рафаэль Бенитес
Рафаэль Бенитес
Getty Images

Бывший главный тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес прокомментировал досрочную победу Ливерпуля в чемпионате Англии.

“Поздравлению Ливерпуль, мечта сбылась спустя 30 лет! Очень рад за всех красных! Ты никогда не будешь один“, - написал Бенитес на своей странице в Twitter.

Смотрите также видео бурной реакции футболистов Ливерпуля на победу в АПЛ.

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Теги: футбол, Рафаэль Бенитес, Ливерпуль, чемпионат Англии, АПЛ
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