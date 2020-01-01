Гвардиола: Ливерпуль заслужил титул АПЛ
Специалист поздравил "красных" с чемпионством.
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал досрочную победу Ливерпуля в чемпионате Англии.
“Ливерпуль заслужил это. Они провели невероятный сезон. Два года назад мы набрали 100 пунктов, а они были на 25 очков позади. В прошлом сезоне Ливерпуль не смог нас догнать, но в этом добился своей цели.
Мы должны вынести урок и сыграть лучше в следующем сезоне“, - цитирует наставника “горожан“ BBC.
Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.
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