Гвардиола: Ливерпуль заслужил титул АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал досрочную победу Ливерпуля в чемпионате Англии.

“Ливерпуль заслужил это. Они провели невероятный сезон. Два года назад мы набрали 100 пунктов, а они были на 25 очков позади. В прошлом сезоне Ливерпуль не смог нас догнать, но в этом добился своей цели.

Мы должны вынести урок и сыграть лучше в следующем сезоне“, - цитирует наставника “горожан“ BBC.

Ранее в Сеть попало видео с бурной реакцией игроков Ливерпуля на победу в АПЛ.