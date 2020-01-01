Саутгемптон - Арсенал 0:2 видео голов и обзор матча АПЛ

Подопечные Микеля Артеты добыли уверенную выездную победу.

Саутгемптон - Арсенал: видео голов и обзор матча Getty Images

Арсенал переиграл Саутгемптон в рамках 31 тура чемпионата Англии.

Голы на счету Эдварда Нкетиа и Джозефа Уиллока. В конце второго тайма “святые“ остались в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Саутгемптон - Арсенал:

Саутгемптон - Арсенал 0:2

Голы: Нкетиа, 20, Уиллок, 87

Саутгемптон: Маккарти - Валери (Уокер-Питерс, 46), Стивенс, Беднарек, Бертранд - Редмонд, Уорд-Прауз, Хейбьерг (Вестергор, 90+1), Армстронг - Ингз, Обафеми (Лонг, 46)

Арсенал: Мартинес - Бельерин, Ходинг, Мустафи, Тирни (Колашинац, 70) - Себальос (Мэйтленд-Найлз, 80), Джака, Сака - Пепе (Уиллок, 64), Нкетиа (Ляказетт, 79), Обамеянг

Предупреждения: Мустафи, Сака

Удаление: Стивенс, 85 (фол последней надежды)